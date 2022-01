WKO: Fällt mit der Impfpflicht 2G im Handel?

Mit 1. Februar wird die Corona-Impfung in Österreich verpflichtend. Die WKO sieht dies als guten Zeitpunkt, um die Kontrollen im Non-Food-Handel auslaufen zu lassen.

"Da die Impfpflicht überall gilt, wäre es ein rechtlicher Widerspruch in sich, sie punktuell im Handel zu kontrollieren. Auch die epidemiologische Sichtweise spricht für die Abschaffung der 2G-Pflicht im Handel, gilt dort für alle Konsumentinnen und Konsumenten doch ohnehin eine grundsätzliche Maskenpflicht, deren Einhaltung das Infektionsrisiko fast zur Gänze ausschließt", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich.

Unterstützung für die Forderung gibt es vom Handelsverband. Dessen Geschäftsführer Rainer Will: "Wir wollen keine Spaltung der Gesellschaft, sondern einen Handel, der für alle Kundinnen und Kunden da sein darf. Daher fordern wir Aufhebung der 2G-Regelung in den Geschäften allerspätestens mit Einführung der Impfpflicht am 1. Februar."