WKO: Männer im Mittelpunkt

Der Trend zum Vatertag: Mediterrane Pflanzen für die Terrasse und den Garten, aber auch Kräutervariationen zum Kochen und Grillen, für alle die Blumensträuße lieben, hat der Wiener Blumengroßhandel bunte Saisonblumen oder Gartenpflanzen im Sortiment.

Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist es ganz wichtig, den Vätern zu danken. Am 14. Juni 2020 ist es wieder soweit, in ganz Österreich stehen an diesem Sonntag die Männer im Mittelpunkt – es gilt mit kleinen oder großen floralen Geschenken Danke zu sagen. „Florale Blumen- und Pflanzenarrangements sind die schönsten Geschenke, um seine Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung und Bewunderung auszudrücken“, sagt Mag. Monika Burket, Vorsitzende des Wiener Blumengroßhandels in der Wirtschaftskammer Wien, „und dass gerade zum Vatertag, denn heuer feiern wir die Männer in der Sprache der Blumen und Pflanzen.

Mit mediterranen Pflanzen zur Wohlfühloase

Jeder Garten ist ganz individuell und trägt die Handschrift seines Besitzers. Oft sind es die Männer die pflanzlichen Wünsche umsetzen oder man bedient sich eines Profis, dem Gartengestalter seines Vertrauens. Ein Garten kann an die südlichen Gefilde erinnern - mediterrane Pflanzen sind das Highlight in jedem sonnendurchfluteten Garten. Und die Auswahl an mediterranen Kübelpflanzen ist unendlich, jedes Jahr gibt es Neuheiten in der Vielfalt der Auswahl die das Herz eines jeden Gartenbesitzers höher schlagen lässt, so Monika Burket. Olivenbäumchen, Oleander, Myrte, div. Zitruspflanzen, Wandelröschen, Agapanthus, die Strauchmargerite oder die Bougainvillen – mediterrane Pflanzen je nach persönlichen Bedürfnissen und Gefallen stehen zur Auswahl. Mediterrane Pflanzen sind oftmals wahre Sonnenanbeter und sollten dementsprechend einen hellen Platz erhalten und sich nicht in dunklen Ecken verstecken müssen. Was den Boden betrifft, haben die Pflanzen Ansprüche: Möglichst durchlässig und nährstoffarm sollte dieser sein, damit sich die Exoten auch in unseren Breiten heimisch fühlen. Staunässe können viele Pflanzen dagegen gar nicht vertragen, so Burket. Doch trotz guter Pflege halten es manche Pflanzen nicht das ganze Jahr im Freien aus. Glücklicherweise eignen sich aber viele mediterrane Bäume und Sträucher als Kübelpflanze und können so den Garten im Sommer bereichern, während sie den kalten Winter im Haus verbringen.

Gerade heuer im Zeichen von Corona wissen wir unser eigenes Gartenparadies zu schätzen und was für ein Glück wir haben unsere kleinen oder großen Gärten unseren optimalen Wünschen anzupassen. Holen wir uns einfach den Urlaub im Süden pflanzlich zu uns nach Hause – heuer mehr denn je können wir die Sinneseindrücke auch zu Hause umsetzen.

Kräuter zum Vatertag – für alle Hobbyköche

Dem Trend bei Männern zum Kochen und Grillen oder der Gartenpflege kann man gerade mit Gemüsepflanzen und Kräutern in Form eines Geschenkarrangements leicht nachkommen. „Die mediterranen Kräuter wie Oregano, Basilikum, Thymian, Rosmarin oder Minze sind unkomplizierte Pflanzen, schnell wachsend und robust“ so Monika Burket. Bei kleinen Balkonen und Terrassen tragen kreative Pflanzengefäße den verringerten Raumbedürfnis Rechnung - aus Holzkisten oder Europaletten lassen sich optimale kleine Kräutergärten mit südlichem Flair kreieren. Das Credo lautet vertikal statt horizontal – Platz ist in der kleinsten Fläche, so Burket.