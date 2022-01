Die 20-jährige Einzelhandelskauffrau aus Waidhofen/Thaya gewinnt die AustrianSkills 2021 und sichert sich damit ihr Ticket für die Berufs-Europameisterschaft 2023 in St. Petersburg.

Beim "Retail Sales-Wettbewerb", der Berufs-Staatsmeisterschaft im Handel, traten im Rahmen des Finales der Berufsmeisterschafen AustrianSkills in Salzburg am vergangenen Wochenende fünf junge Verkaufstalente aus vier Bundesländern gegeneinander an. In vier Bewerben stellten die jungen Talente ihr Können vor einer Jury unter Beweis. Als Siegerin konnte sich schließlich die 20-jährige Michelle Staufer durchsetzen, die in ihrem Lehrbetrieb Intersport Ruby in Waidhofen/Thaya als Einzelhandelskauffrau beschäftigt ist. Insgesamt waren rund 200 junge Fachkräfte aus 32 Berufen dabei. In Salzburg gingen fünf Teambewerbe und 27 Einzelkonkurrenzen über die Bühne. Fünf Disziplinen wurden erstmals im Rahmen von AustrianSkills ausgetragen: Digital Construction 4.0, Isoliertechnik, Optoelectronics, Robot Systems Integration und Speditionskaufmann/-frau.