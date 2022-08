WKÖ: Am 14. September ist eDay22

Das Digitalisierungsupdate für Unternehmen: Der 14. September steht im Zeichen des eDay22 der Wirtschaftskammer Österreich. Unter dem Motto "sicher. digital. nachhaltig" steht ein geballtes Programm zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der WKÖ vor Ort, aber auch als Live-Stream kostenlos bereit.

Blick ins Programm

Nachhaltigkeit im E-Commerce über nachhaltige digitale Geschäftsmodelle bis hin zu Branchenaspekten digitaler Nachhaltigkeit. Weiters widmen sich die Veranstalter auch aktuellen Bedrohungen aus dem Bereich Cybersecurity und wie sich Unternehmen davor schützen können.

Geschäftsführerin von sgreening

, zum Thema "Digitalisierung als Motor für Nachhaltigkeit". Ihr Unternehmen beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige

Unternehmensführung.



Das diesjährige Programm des eDay22 steht ganz im Zeichen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und wie diese beiden Komponenten Synergien in Unternehmen schaffen. Richtig angewendet können die zwei vorher genannten Aspekte neue Geschäftsmodelle generieren, aber auch zu der Erreichung der Klimaziele beitragen. Genau diesen Punkten und vor allem, wie die Digitalisierung zu Nachhaltigkeit beitragen kann, widmen sich die Expertinnen und Experten des eDay22 am 14. September.Die Bandbreite des Programms in insgesamt vier Sälen reicht vonDie Keynote in diesem Jahr hält Elisabeth Müller,