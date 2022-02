WKÖ: Aufschwung mit Schattenseite

Durchschnittsbetrachtung der Handels-Umsätze 2021 ergibt nominelles Umsatzwachstum von 5 Prozent - die WKÖ sieht aber große Branchenunterschiede.

Nur langsame Erholung im EU-Vergleich

Der heimische Internet-Handel konnte zwar auch 2021 von den Lockdowns profitieren. Wieder mit 2019 verglichen, lag das Plus im Online-Handel sogar bei 18,4 Prozent. Der Boom von 2020 ist jedoch deutlich abgeflacht: Konnte der österreichische Online-Handel im Jahr 2020 noch ein Umsatzplus von 17,4 Prozent einfahren, so wuchsen die Umsätze der Online-Bestellungen 2021 nur noch um 1,1 Prozent.Insgesamt verläuft die Erholung im heimischen Einzelhandel in Österreich langsamer als in vielen anderen EU-Ländern. Das ist zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen in Österreich mit langen Lockdowns besonders strikt waren. Die reale (preisbereinigte) Steigerungsrate im österreichischen Einzelhandel beträgt kumuliert in beiden Pandemiejahren plus 3,0 Prozent, das entspricht Platz 21 im EU 27-Ranking.