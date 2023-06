WKÖ: "Aus für Online-Shopping-Boom"

Mymemo - stock.adobe.com

Die Online-Anteile am Gesamtumsatz des Einzelhandels 2022 sind leicht rückläufig, wie zwei Studien des Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) sowie der KMU Forschung Austria zeigen. Die Zukunft, so ist Rainer Trefelik überzeugt, liegt in der Verknüpfung von Online- und Offline-Angeboten.

"Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In Österreich sowie in der EU ist der Internet-Shopping-Boom aus der Corona-Zeit zu Ende", stellte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in