WKÖ: Export-Vielfalt im Handel

Die WKO hat die Exportpreise in der Kategorie Handel verliehen und dabei gezeigt, wie breit das heimische Angebot ist.

Gold ging in der Kategorie Handel an die APV-Technische Produkte GmbH, einem Großhändler für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte aus dem Waldviertel. APV konnte trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen in der COVID-19-Krise Mitarbeiterzahl und Umsatz steigern. Hauptexportländer der APV, die über ein Netzwerk aus Vertragspartnern in 35 Ländern verfügt, sind Deutschland und Frankreich, aber auch Polen und andere osteuropäische Länder zählen zu den Absatzmärkten des Unternehmens.

Silber konnte die Brickcomplete GmbH für sich verbuchen, ein auf Lego-Produkte spezialisierter Onlinehändler aus der Steiermark. Das seit 2016 bestehende Unternehmen verkauft seine große Lego-Auswahl auf 16 internationalen Plattformen sowie im eigenen Webshop und hat seinen Umsatz in der Corona-Zeit verdoppelt. Dabei setzt der Spielwarenhändler auch stark auf Nachhaltigkeit – mit einer eigenen Photovoltaikanlage, im Verpackungsmanagement sowie durch Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen.