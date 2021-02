WKÖ: Wenige Gewinner, viele Verlierer

Die WKÖ präsentiert ihre Jahresbilanz für den Handel 2020. Der Gesamtumsatz ist nominell um 5,6 zurückgegangen. Innerhalb des Handels gibt es große Unterschiede.

Großhandel vs. Einzelhandel

Food vs. Non-Food

Online vs. Offline

Prognosen für 2021

Erstmals präsentiert die WKÖ ihre Jahresbilanz (Jänner bis November 2020, für Dezember liegen noch keine oder nur vorläufige Daten vor) in Zusammenarbeit mit dem Economica Institut für Wirtschaftsforschung. Eine Bilanz, die ein düsteres, aber auch divergentes Bild zeigt. Insgesamt sind die Umsätze um 5,6 Prozent zurückgegangen. "Die Krise hat mit wenigen Ausnahmen alle Handelssektoren schwer getroffen", erläuterte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).Dass Handel nicht gleich Handel ist, zeigt sich schon bei den Zahlen zwischen Groß- und Einzelhandel. Denn während der Großhandel einen Umsatzrückgang von 7,2 Prozent hinnehmen musste, bliebt der Einzelhandel mit +0,1 Prozent stabil. Selbst der Lebensmittelbereich, der im Einzelhandel stark war - dazu wird im Detail noch eingegangen -, konnte den Großhandel nicht herausreißen. Im Gegenteil, vor allem die geschlossene Gastronomie und Hotellerie führte auch hier zu Umsatzeinbußen von 4,2 Prozent.Allerdings ist auch die stabile Zahl im Einzelhandel für 2020 kaum repräsentativ. Außer dem Lebensmittelhandel, der stets offen halten durfte, die Nahversorgung der österreichischen Bevölkerung sicherte, auch von der geschlossenen Gastronomie profitierte und so nominell um 8,9 Prozent zulegte, konnte kaum eine Branche dazu gewinnen. Besonders dramatisch zeigt sich die Situation im Modebereich, der mit Umsatzrückgängen von 23,7 Prozent konfrontiert ist. Insgesamt verbuchte die Non-Food-Branche ein Umsatzminus von 3,6 Prozent.Aber auch innerhalb des Lebensmittelsektors zeigen sich große Unterschiede, was vor allem dem Trend zum One-Stop-Shopping geschuldet ist. So hatte der Fachlebensmittelhandel (Bäckereien, Fleischer, Obsthändler etc.) gegenüber den Lebensmittelvollsortimentern eindeutig das Nachsehen. "Viele wussten gar nicht, dass der Fachlebensmittelhandel offen hatte", so Rainer Trefelik.Ebenfalls profitieren konnte im letzten Jahr der Onlinehandel, der um 17,4 Prozent zulegen konnte. Die Umsatzkurve verlief dabei parallel zu den Lockdowns, wo jeweils die Umsatzspitzen zu finden sind, während sich die Kurve in den Zwischenphasen wieder etwas abflachte. Einen Wermutstropfen gibt es aber auch hier: Die Ausgaben der Österreicher bei ausländischen Anbietern nehmen ebenfalls stark zu. In diesem Bereich ist es dringend notwendig, faire Wettbewerbsbedingungen für den heimischen Handel zu schaffen. "Es geht uns hier um eine faire Besteuerung und gleiche Bedingungen im Abgabenrecht", so Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel.Optimistischer blickt man nun aber wieder in die Zukunft, die Konjunkturprognosen gehen dabei von einer Erholung der heimischen Wirtschaft aus. Lauft Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) soll das BIP 2021 nominell um 6,1 Prozent steigen, die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 7,5. Allerdings werden wir das Vorkrisenniveau frühestens 2022 wieder erreichen. "Wie schnell sich der Handel im laufenden Jahr erholen wird, hängt maßgeblich auch vom weiteren Verlauf der Covid-19-Infektionen und den damit verbundenen Maßnahmen ab", betont Handelsobmann Trefelik. Die Öffnung der Handelsgeschäfte mit 8. Februar 2021 war dabei für die Unternehmen enorm wichtig, um die Liquidität zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Aber es braucht auch die Gastronomie und Hotellerie, die vor allem den Handel in Tourismusregionen bedingen. Generell braucht es laut Trefelik vier Dinge: Planbarkeit, Erreichbarkeit, faire Rahmenbedingungen und eine Vermeidung zusätzlicher Kosten. Aber man müsse auch an den eigenen Geschäftsmodellen arbeiten und diese gegebenenfalls hinterfragen. Eine Zukunft sieht er im Multichanneling.