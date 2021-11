Robert Kneschke - stock.adobe.com

Auch die zweite Verhandlungsrunde des Handels-Kollektivvertrags brachte am 3. November keine Einigung.

Am 11. November sollen die Verhandlungen weitergehen, wenngleich WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik, Chefverhandler der Arbeitgeber, nach wie vor eine konkrete Gehaltsforderung der Arbeitnehmerseite vermisst. In weiterer Folge müsste diese dann im Gesamtkontext beurteilt werden. Schließlich sei der heimische Handel noch immer in einer schwierigen Situation, so Trefelik. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass verschärfte Corona-Maßnahmen negative Auswirkungen auf die Einkaufslaune und somit auf die Umsätze der Handelsbetriebe hätten.