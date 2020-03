Institute of Microtraining

Die wichtigsten Arbeitsrechtlichen Fragen sollen damit beantwortet und abgeklärt werden.

Zu keinem anderen Thema gibt es derzeit so viele Halbwahrheiten und falsche Behauptungen wie zur Coronavirus-Epidemie. Um als Unternehmer bei arbeitsrechtlichen Fragen abgesichert zu sein, hat das Institute of Microtraining in Zusammenarbeit mit der WKO im Schnelldurchlauf eine App auf die Beine gestellt.

Die ausgearbeiteten Lern- bzw. Wissenskarten sind die validen Aussagen und Empfehlungen der Wirtschaftskammer im Umgang mit dem Coronavirus, im betrieblichen Kontext. Fragen wie diese werden geklärt: Muss der Arbeitgeber für Mitarbeiter, die laufend im Kundenkontakt sind, Schutzausrüstung (Gesichtsmaske, Schutzhandschuhe) zur Verfügung stellen? Was ist zu tun, wenn Mitarbeiter sich weigern Gäste im Restaurant/Geschäft oder im Rahmen einer anderen Dienstleistung zu bedienen? Ist diese Weigerung gerechtfertigt? Darf sich ein Arbeitnehmer weigern mit Personen zusammenzuarbeiten, die aus betroffenen Gebieten zurückkehren? Muss der Unternehmer weiterhin Entgelt bezahlen, wenn der Arbeitnehmer wegen dem CoV im Krankenstand ist.



Download-Hinweis zur Microtraining-App:

iOS-App: https://apps.apple.com/at/app/id1217437005

Android-App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microtraining

Webclient: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microtraining