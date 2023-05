Wolt: Neuer Lieferdienst am Start

Wolt

Der neue Lieferdienst Wolt ist ab sofort auch in Wien zu finden - erkennbar durch die hellblaue Farbe.

Das finnische Technologieunternehmen Wolt will nun auch das österreichische Liefergeschäft aufmischen. Was Wolt anders als Vorgänger und Mitbewerber machen möchte und was Punk damit zu tun hat - CASH hat nachgefragt.

Der eine kehrt Österreich den Rücken, dem anderen ist das Geld ausgegangen, der nächste holt Ausrangiertes wieder zurück und nimmt dafür eine etablierte Marke vom Markt und ei