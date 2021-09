Geführt und angeleitet wurden Atzmüller und Steidl dabei von den Nationalpark-Rangern und dem Team des deutschen Aktivisten. Der gesammelte Müll wird von Stephan Horch kreativ in Szene gesetzt und in einem Foto-Kunstwerk für die Ewigkeit festgehalten – ehe er fachgerecht entsorgt wird.

ie Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll ist ein Problem, das gerade für Österreicherinnen und Österreicher häufig weit weg erscheint, seinen Ursprung aber auch in unseren Breiten hat. In Österreich gelangen rund 40 Tonnen Kunststoff jährlich über die Donau ins Schwarze Meer", erläutert Atzmüller den Hintergrund. Andreas Steidl ergänzt: "Ja! Natürlich ist seit über 10 Jahren Vorreiter bei Green Packaging. Mehr als 1.100 Tonnen Plastik wurden bereits durch umweltfreundliche Verpackungen eingespart. Das entspricht der Ladung von 154 Müllwägen! Und als Österreichs Bio-Pionier arbeiten wir natürlich weiterhin hart daran, Plastik wo geht zu ersetzen oder weg zu lassen."

Für uns ist diese gemeinsame Müllsammelaktion mit Ja! Natürlich in den wundervollen Donau-Auen die erste Aufräum-Aktion in Österreich. Wir freuen uns riesig, hier zu sein und wie man gesehen hat, gibt es selbst in einem Nationalpark leider immer eine Menge zu tun für uns", betont Stephan Horch. 2012 wurde das Clean River Project in Winningen an der Mosel von dem Künstler und Freizeitpaddler gegründet, seither erregt es mit seiner Fotokunst aus gesammeltem Plastikmüll Aufsehen und soll für das Thema Verschmutzung der Gewässer und Meere in unserer Wegwerfgesellschaft sensibilisieren.