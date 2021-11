WU Wien/Iqonic/WKÖ: Grow East Congress 2021

Der zum zwölften Mal durchgeführte Kongress findet am 26. November on- sowie offline statt.

Innovation als Wirtschaftsmotor für die CEE-Region - doch was treibt besagte Innovation an? Welche Rolle spielen Finanzierungsmodelle dabei und wie sieht es mit Start-ups in Osteuropa aus? Beim 12. Grow East Congress werden diese Fragen besprochen. Die Veranstaltung findet mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen am 26. November im WKÖ Konferenzzentrum in der Wiedner Hauptstraße 63 in 1045 Wien statt. Zusätzlich wird sie online übertragen. Zu den Speakern zählen unter anderem Arnold Schuh von der WU Wien, Twisto-Head of Product Pavel Prucek und Gaby Deussen, Vice President Financial, Henkel Eastern Europe.