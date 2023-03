Wurstico: Aus Bankfiliale wird Wurstgeschäft

Stefan Pirker

Der neue Wurstico-Standort in der Meidlinger Hauptstraße

Der Wurstico Abholmarkt befindet sich auf Expansionskurs. Am 2. März 2023 eröffnete ein neuer Standort in Wien-Meidling und ein weiterer in Wien-Favoriten ist bereits in der Pipeline.

Einst befand sich an der Adresse Meidlinger Hauptstraße 84, in unmittelbarer Nähe des Wiener Verkehrsknotenpunkts Philadelphiabrücke, eine Filiale des Gemischtwarenhändlers Sconto