Nach zehn Jahren als Oma Putz geht die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková mit 94 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Das Möbelhaus widmet ihr einen Abschiedsspot.

Nachfolger-Oma gefunden

Als international gefeierte Schauspielerin in Film und Theater, unter anderem am Burgtheater, übernahm Zdenka Hartmann-Procházková 2010 die Rolle der Oma Putz und erlebte seitdem zahlreiche Abenteuer mit ihrer TV-Familie. Dabei tanzte sie auch noch mit über 90 leichtfüßig, text- und zielsicher durch die zahlreichen Inszenierungen. So tauchten sie zum Beispiel in die Welt von Alice im Wunderland ein, zitierte Monty Python und sie konnte sich auch ihren großen Traum erfüllen und besuchte gemeinsam mit der Familie den Wiener Opernball. Gewürdigt wird sie mit einem eigenen Spot zum Abschied. Nicht nur gehört die XXXL-Bühne fast ausschließlich ihr und ihrem Abschiedslied, sondern einmal mehr sehen wir auch einige ihrer unvergesslichen Auftritte. Der Abschieds-Spot wurde von Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. in Zusammenarbeit mit Media1 und der Film Factory umgesetzt.Thomas Sailger, XXXLutz: "Wir, das ganze Team um die Familie Putz, haben ein tatsächlich familiäres Verhältnis zueinander. Da fällt es natürlich nicht leicht jemanden gehen zu lassen. Aber wir freuen uns, dass Zdenka ihr Alter genießen kann und sind uns sicher, dass sie auch künftig die Abenteuer ihrer TV-Familie mitverfolgt."Zdenka geht nun in Pension, doch Oma Putz bleibt dem Publikum erhalten. Viktoria Brams wird in Zukunft die Rolle der Oma Putz übernehmen. Die deutsche Theaterschauspielerin und Synchronsprecherin war bereits in zahlreichen Fernsehproduktionen wie Marienhof, SOKO 5113 und Klinik unter Palmen zu sehen. Mit viel Freude und Respekt wird sie in die Fußstapfen des Publikumslieblings treten und ist bereits im Abschiedsspot zu sehen. Zdenka übergibt "ihre" Familie mit den Worten: "Pass gut auf sie auf!"