Ziwa Parks

Im Ziwa Park Lilienfeld erfolgte kürzlich der Spatenstich zum Teilumbau des Fachmarktzentrums.

"Da wir stets an einer Weiterentwicklung unserer zehn Fachmarktzentren arbeiten, haben wir bereits 2019 mit der Idee begonnen, in Lilienfeld etwas Neues zu machen. Es gab intensive Gespräche mit zahlreichen Handelspartnern, allerdings war die wirtschaftliche Situation im Handel die letzten Jahre natürlich eine sehr schwierige. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir nun für Lilienfeld und die gesamte Region langfristig ein so vielfältiges Angebot an Handelseinrichtungen errichten können mit regionalen und internationalen Shop-Partner", erklärte Center-Eigentümerin Julia Klinglmüller beim Spatenstich im niederösterreichischen Mostviertel.





Bis Ende 2023 wird nun der Standort an der Mariazellerstraße auf einer Grundfläche von 2.850 Quadratmetern modernisiert und erweitert. Dabei werden bestehende Gebäude abgerissen, außer jene von Spar und das bestehende Kaffeehaus bleiben stehen. Das ebenfalls bereits bestehende Blumengeschäft übersiedelt für zehn Monate in einen Container. Für Oktober 2023 ist schließlich die Übergabe der neu errichteten Geschäftsflächen an die Drogerie Müller, eine Trafik und Blumen Wagner geplant. Julia Klinglmüller beziffert das Investitionsvolumen mit drei Millionen Euro netto.

Bis Ende 2023 wird nun der Standort an der Mariazellerstraße auf einer Grundfläche von 2.850 Quadratmetern modernisiert und erweitert. Dabei werden bestehende Gebäude abgerissen, außer jene von Spar und das bestehende Kaffeehaus bleiben stehen. Das ebenfalls bereits bestehende Blumengeschäft übersiedelt für zehn Monate in einen Container. Für Oktober 2023 ist schließlich die Übergabe der neu errichteten Geschäftsflächen an die Drogerie Müller, eine Trafik und Blumen Wagner geplant. Julia Klinglmüller beziffert das Investitionsvolumen mit drei Millionen Euro netto.