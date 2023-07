DHBW Heilbronn

Für Interessierte bestand auch die Möglichkeit zu einer Führung durch die Shop.box, die nahe des Bildungscampus zu finden ist. Eines der autonomen Shop-Konzepte, die für die Forschung zur Verfügung steht. So können die Wissenschaftler in einem realen Umfeld unterschiedlichste Aspekte, wie die technische Infrastruktur, das Sortiment und die Akzeptanz bei den Kunden erforschen.

In die Zukunft von unbemannten Supermärkten, sogenannten Smart Stores, blickte die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn Mitte Juli. Zwei Tage lang diskutierten 30 Redner:innen aus 28 Unternehmen über "Grab and Go", neue Zielgruppen, die rasante KI-Entwicklung und Lösungen für dünn besiedelte Gebiete.

Zwei Tage lang verwandelte sich die DHBW Heilbronn im Rahmen der "Retail Innovation Days" in einen Schauplatz voller Know-How und Austausch über Automated Boxes, Walk-ins oder "Grab and Go". Insg