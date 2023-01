Interspar/Johannes Brunnbauer

Spar ließ jüngst mit einem Altspeiseöl-Sammelsystem von E&P UCO-Recycling aufhorchen. Als Pilotversuch im vergangenen Herbst in Kärnten getestet, aktuell auch in Oberösterreich, Salzburg und Wien in Interspar-Hypermarkt- und MiniMarkt-Filialen zu finden. Wir haben Johannes Holzleitner, Geschäftsführer Interspar gefragt, ob das Altölsammeln ganz sauber bleibt.

CASH: Beim Einfüllen des Altöls in die dafür vorgesehenen Sammelsysteme könnte ich mir vorstellen, dass auch einige Schmutzfinke unterwegs sind, oder?

Johannes H