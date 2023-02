Too Good To Go

Georg Strasser ist Country Manager von Too Good To Go in Österreich.

Too Good To Go und Unimarkt berichteten erst kürzlich vom Erfolg der aktuellen Optimierungsmaßnahmen ihrer Zusammenarbeit. CASH fragt beim Country Director Too Good To Go Österreich, Georg Strasser, nach, was es hier wirklich zu tun gibt.

CASH: Warum muss das Konzept bei einigen Partnern verbessert werden, Herr Strasser?Georg Strasser: Auf der einen Seite analysieren wir mit unseren Partnerbetrieben laufend Schwund und Abschreibungen,