Offerista hat im Rahmen einer Umfrage die Auswirkungen der Inflation auf das Kaufverhalten bei 1.827 Verbrauchern in Österreich untersucht.

Im Zeitraum zwischen dem 5. und 14. Juli 2022, also am bisherigen Höchststand im Inflationsgeschehen (+ 9,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat), führte die Offerista Group eine Umfrage unter 1.827 österreichischen Konsumenten durch, um mehr über die Auswirkungen der Teuerung auf das Einkaufsverhalten zu erfahren. Laut Offerista gaben 90 Prozent der Umfrageteilnehmer an, die Preissteigerungen im eigenen Geldbeutel zu spüren. Das führt bei vielen Verbrauchern auch zu Veränderungen im Einkaufsverhalten.

Rabattsuche im LEH und DFH

Und so achten mit den steigenden Preisen 96 Prozent Konsumenten beim Einkauf vermehrt auf Aktionen. Dabei ist es Männern (95 %) als auch Frauen (97 %) beinahe gleichermaßen wichtig, Rabatte abzustauben. Offerista erfragte auch, wo sich die Verbraucher nach Aktionsmöglichkeiten erkundigen: 87 Prozent der Konsumenten nutzen dafür Onlinekanäle, 71 Prozent zusätzlich auch gedruckte Flugblätter oder Beilagen.