Ein AK Preismonitor bei fünf Online-Shops zeigt: Bei den günstigsten Lebensmitteln und Marken-Lebensmitteln haben sich die Preise seit der Coronakrise je nach Supermarkt unterschiedlich entwickelt.

Wie teuer ist der Einkaufskorb?

Derzeit müssen viele Konsumenten aufgrund des Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Jobsituation ihr Haushaltsbudget genau im Blick behalten und vergleichen daher beim Einkaufen noch stärker die Preise. Der Online-Preismonitor der Arbeiterkammer Wien zeigt jedoch: Seit Beginn der Pandemie haben sich die Preise je nach Supermarkt unterschiedlich entwickelt. Beispielsweise sind bei den Drogeriewaren die preiswertesten Produkte in Drogeriemärkten meist empfindlich teurer geworden. Leider liegt das vor allem daran, dass oft nur mehr teurere Produkte verfügbar sind. Vergleicht man Markenprodukte, so kosten diese in Drogeriemärkten weniger, in Supermärkten mehr.Untersucht wurden die Preise der Online-Shops von Billa, Interspar, dm drogerie markt und Müller-Drogeriemarkt seit 18. März in ein- bis zweiwöchigen Abständen. Das Ergebnis: Sonst preiswerte Drogeriewaren von Müller und Bipa waren im Erhebungszeitraum um 92 bzw. 93 Prozent teurer während Marken-Drogeriewaren sogar um ein bzw. drei Prozent billiger wurden.