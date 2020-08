Capgemini: Gekommen, um zu bleiben

Viele Neukunden im E-Commerce werden laut der Studie von Capgemini und dem IFH Köln die in der Coronazeit genutzten Dienste weiter in Anspruch nehmen.

Ein Auszug aus der Capgemini-Studie zeigt, welche Produktkategorien die Neukunden weiterhin kaufen werden.

500 Konsumenten im deutschsprachigen Raum wurden gefragt, wie die Coronakrise ihr Kaufverhalten verändert hat. Auffällig dabei: 44 Prozent haben erstmals online etwas gekauft, was zuvor nur im stationären Handel bezogen wurde. Als größte Vorteile wurden die Lieferung nach Hause (75 %), die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten (63 %) und die große Produktauswahl (59 %) genannt. Auch die geringere Ansteckungsgefahr (54 %) und das Wegfallen der Maske (34 %) waren relevante Faktoren.Hellmuth Leinfellner, Head of Digital Customer Experience bei Capgemini in Österreich, fasst zusammen: "Die Coronakrise hat in vielerlei Hinsicht in der Handelsbranche Entwicklungen und Trends beschleunigt, die sich in den letzten Jahren schon vermehrt abgezeichnet haben – insbesondere die Verschiebung hin zu mehr Onlinekäufen. Die große Frage ist nun, ob sich das Konsumentenverhalten der neu gewonnen Onlinekunden auch dauerhaft stärker Richtung online ausrichtet. Unsere Studie zeigt: Sind Kundinnen und Kunden einmal zufrieden mit dem Einkauf im Netz, wird sich das Einkaufsverhalten auch zukünftig mehr online bewegen."Auch in Zukunft wird der E-Commerce eine bedeutendere Rolle haben als bisher, denn viele der Neukunden werden weiterhin online einkaufen. 78 Prozent der Erst-Online-Käufer werden wahrscheinlich Kleidung weiterhin digital bestellen, bei Büchern sind es 76 Prozent und bei Spielwaren 74 Prozent. Lebensmittel und weitere Produkte des täglichen Bedarfs werden rund 60 Prozent der Neukunden wieder online kaufen, wobei der Anteil der "sicher nicht"-Stimmen in dieser Kategorie mit 20 Prozent am höchsten ausfällt.