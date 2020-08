Coronavirus/ifo: "Normal" dauert noch

Eine Umfrage bei deutschen Firmen zeigt, wie lange die unterschiedlichen Branchen brauchen, um sich von der Coronakrise zu erholen.

Selbst wenn alle öffentlichen Beschränkungen aufgehoben werden, werden die Unternehmen mit deren Folgen zu kämpfen haben", fasst ifo-Forscher Klaus Wohlrabe zusammen.

Das ifo-Institut hat in Deutschland gefragt, wann die unterschiedlichen Branchen wirtschaftlich zu dem Punkt zurückkehren könnten, an dem sie vor Corona waren. "Im Schnitt, so die Einschätzung der Unternehmen, wird es bis dahin elf Monate, also bis zum Sommer 2021, brauchen. Am schnellsten wird sich die Geschäftslage für Wach- und Sicherheitsdienste erholen, hier geht man von weniger als vier Monaten aus. Der Handel hingegen wird es rund 10,3 Monate dauern, im Dienstleistungsgewerbe 11,7 Monte und bei der verarbeitenden Industrie 10,1 Monate.Nicht alle Branchen werden sich jedoch schon im kommenden Jahr fangen. Bei Kunstschaffenden wird es bis zur Erholung ganze 17,5 Monate dauern, Kinos und Filmverleiher gehen von 16,7 Monaten. Hart getroffen hat es den Fremdenverkehr: In der Hotellerie sind es 16 Monate und bei Reisebüros 14,6 Monate.