Aufgrund der Coronapandemie verbringen zahlreiche Österreicher ihren Arbeitsalltag im Homeoffice. Laut einer Studie von NordVPN Teams arbeiten Angestellte hierzulande deshalb rund eine Stunde länger als sonst.



– das zeigen die gesammelten Daten von NordVPN Teams, einem weltweiten VPN-Serviceanbieter.

In einigen Ländern nahm der Umsatz um fast 600 Prozent zu, in Europa betrug der Anstieg mehr als 200 Prozent. Österreich war in Europa in Bezug auf VPN-Nutzungsspitzen führend und verzeichnete einen Anstieg von 208 Prozent.

Weitere Kennzahlen aus Österreich:

Die Anzahl der Stunden, in denen VPNs geschäftlich genutzt werden, stieg um 11 Prozent und deutet somit auf längere Arbeitszeiten hin.

Die Nutzung von Desktop-PCs stieg um 161 Prozent an, während die mobile Nutzung unverändert blieb.

Während der Covid19-Pandemie stieg die geschäftliche VPN-Nutzung signifikant anDurch die Pandemie hat sich das Geschäftsverhalten auf der ganzen Welt verändert. Interessanterweise wurde verzeichnet, dass Angestellte online bis zu 38 Prozent länger arbeiten.