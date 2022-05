Laut einer Umfrage des Focus-Instituts plant die Mehrheit der heimischen Bevölkerung diesen Sommer auf Urlaub zu fahren - überwiegend in Österreich.

Demnach geben 55 Prozent der in Österreich lebenden Personen an, dass sie heuer "ganz sicher" für einen Sommerurlaub verreisen. Ein Teil der Befragten lässt sich dabei von den Coronamaßnahmen und Infektionszahlen beeinflussen. Denn rund 17 Prozent der repräsentativen Stichprobe werden diesen Sommer auf Urlaub fahren, wenn es weitere Lockerungen der Maßnahmen und Beschränkungen gegen Covid-19 gibt. 11 Prozent haben in diesem Jahr vor, für einen Sommerurlaub zu verreisen, vorausgesetzt, dass die Covid-19-Infektionszahlen gering sind. 19 Prozent der österreichischen Bevölkerung erteilt den Sommerurlaubsplänen indes ein klares Nein.

Das häufigste Transportmittel für die Urlaubsreise bleibt das Auto (privat oder gemietet), gefolgt vom Flugzeug. 67 Prozent geben an, am häufigsten mit dem Auto zu verreisen, 53 Prozent fliegen am liebsten in den Urlaub, während der Zug für 27 Prozent der Umfrageteilnehmer das am meisten genutzte Transportmittel für Reisen darstellt.



Für den heimischen Handel, gerade in den Tourismusregionen Österreichs, stellt sich jedoch auch die Frage, ob die ausländischen Gäste kommen werden, und wenn ja, in welchem Ausmaß.