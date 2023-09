Halfpoint-stock.adobe.com

Ein weiterhin vertrautes Bild an der Supermarktkassa: Bargeld ist den Österreicher:innen sehr wichtig. Gerade bei kleineren Geldbeträgen wird gerne mit cash bezahlt.

Eine aktuelle Studie von Glory Global, einem Anbieter von Bezahltechnologien zeigt: Bei 59 Prozent aller Bezahlvorgänge wird speziell in Deutschland und Österreich cash bezahlt. Gleichzeitig gewinnen mobile Bezahlmethoden, wie Apple Pay oder Twint (in der Schweiz) an Beliebtheit.

Nicht nur die aktuelle politische Debatte, das Bargeld in der Verfassung zu verankern, zeigt die hierzulande unbestrittene Relevanz des Bargeldes. Auch eine von Glory Global, einem Anbieter von Cash-B