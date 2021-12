Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Online-Food-Händler gurkerl.at, setzt die Bevölkerung in Österreich auch beim zweiten Weihnachtsfest in Pandemiezeiten auf kulinarische Traditionen. Zentral ist dabei vor allem das Weihnachtsabendessen zu Hause im Kreise der Familie.

"Die aktuelle Studie belegt, dass für einen Großteil der Österreicher auch heuer Familientreffen, Traditionen und kulinarische Spezialitäten in der Weihnachtszeit zusammengehören", sagt gurkerl.at CEO Maurice Beurskens mit Blick auf die Ergebnisse der zu Beginn der Adventszeit in Auftrag gegebenen Befragung.

Dieser zufolge denken knapp 70 Prozent aller Befragten im Alter zwischen 18 und 65 Jahren und älter bei kulinarischen Köstlichkeiten in der Weihnachtszeit sofort an Familientreffen (68 %) und an besondere Traditionen (67 %). Mehr als die Hälfte aller Befragten (55 %) freut sich vorab auf typisch weihnachtliche Speisen in der Adventszeit. Das Backen von selbstgemachten Keksen ist auch heuer eine beliebte Tradition. Knapp die Hälfte aller Befragten (49 %) bäckt zu Hause selbst Kekse.

Weihnachtseinkauf kann stressig sein

Ein gemeinsames Essen an Heiligabend ist für jeden zweiten Befragten daher auch ein zentraler Fixpunkt. Die meisten von ihnen sind dabei zu viert oder zu fünft (je 16 %). Nur sieben Prozent aller Befragten feiern Weihnachten gar nicht. Dass die Zutaten für das Weihnachtsabendessen frisch sein sollen, ist für knapp drei Viertel aller Befragten (71 %) ein Muss. Rund ein Viertel (23 %) aller Umfrageteilnehmer bevorzugt Bio-Lebensmittel für das Weihnachtsabendessen. 95 Prozent der Befragten geben an, die Lebensmittel für das Weihnachtsabendessen überwiegend im stationären Handel zu kaufen. Vier Prozent hingegen kaufen die Lebensmittel bereits online ein. 53 Prozent erledigt die Lebensmitteleinkäufe für Weihnachten im stationären Handel möglichst weit im Voraus, um den Stress in den Geschäften zu vermeiden, da immerhin 37 Prozent die Menschenmengen in den Geschäften frustrierend finden.