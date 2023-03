gurkerl.at : Aus dem Ofen vor die Haustür

inkyone-stock.adobe.com

Laut Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio, welche von gurkerl.at in Auftrag gegeben wurde, kaufen 43,1 Prozent der 500 Befragten "mehrmals pro Woche" frische Backwaren.

Regionale Backwaren in höchster Qualität haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Welche Brötchen E-Food-Dienstleister gurkerl.at bäckt und wie die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern läuft, hat sich CASH vor Ort angesehen.

Klobige Sicherheitsschuhe und grellpinke Weste mit der Aufschrift "Visitor" angelegt. Schon geht es durch eine schwere Stahltür in die viel zitierten heiligen Hallen von gurkerl.at. Der E-Food-Di