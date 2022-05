Laut einer aktuellen IHaM-Studie nehmen zwei Drittel der Befragten Preissteigerungen bei vielen Händlern wahr. Besonders bei Lebensmitteln sind die Teuerungen spürbar.

Am ausgeprägtesten ist die Wahrnehmung bei den Lebensmitteln: Hier geben 92 Prozent der Befragten an, Teuerungen zu bemerken. Mit deutlichem Abstand dahinter bei 49 Prozent liegen die Drogeriewaren. Bau- und Handwerksbedarf sowie Haushaltswaren liegen bei 36 beziehungsweise 32 Prozent. Die Reaktion der Kunden darauf: Drei Viertel wollen beim Einkauf mehr auf Aktionen achten, 59 Prozent greifen gezielt zu günstigeren Artikeln. Mehr Zeit in die Recherche rund um günstige Produkte möchten 43 Prozent investieren und 30 Prozent werden generell den Konsum einschränken. Jeweils 20 Prozent geben zudem an, mehr online zu bestellen oder nach Second-Hand-Ware ausschau zu halten. Lediglich 11 Prozent wollen dezidiert nicht beim Einkauf sparen.

Resümee

Ernst Gittenberger vom IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing umreißt die aktuell schwierige Lage: "Steigende Energiepreise, höhere Preise in den Vorstufen, Schwierigkeiten in den Lieferketten lassen eine Erhöhung der Einzelhandelspreise unumgänglich werden. Auch wenn der Einzelhandel steigende Preise bzw. Kosten noch nicht bzw. nicht in vollem Ausmaß an Endverbraucher:innen 'weitergibt', reagieren Konsument:innen bereits mit unterschiedlichen (Ausweich-)Strategien – von genereller Kaufzurückhaltung bis zum Umstieg auf billigere Alternativen. Und das ist kein gutes Signal für den Einzelhandel."

Dazu ergänzt Institutsvorstand Christoph Teller: "Die umfassende, mediale Berichterstattung sowie die subjektive Wahrnehmung der Krise mit der einhergehenden Inflation haben die Einstellungen und letztlich das Kaufverhalten der Konsument:innen zur Zeit in Geiselhaft. Das Konsumklima ist entsprechend am Boden und der Einzelhandel in einer 'Lose-Lose-Situation'. Steigende Kosten bei Energie und in den Vorstufen drücken auf die Margen und Erhöhungen der Einzelhandelspreise dämpfen die ohnehin schon (sehr) geringe Kauflust der 5 Konsument:innen weiter. Betroffen sind vor allem größere Haushalte mit (vergleichsweise) geringem Einkommen, die als Erste ihre Einkäufe einschränken bzw. auf günstigere Alternativen ausweichen müssen."