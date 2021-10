Marketagent hat untersucht, welcher Händler die freundlichsten und proaktivsten Mitarbeiter hat. Während der DFH dabei gut abschneidet, lässt der LEH zu wünschen übrig.

Oft reicht ein "Guten Tag" oder eine ehrlich gemeinte Produktempfehlung - und schon nehmen Kunden das Verkaufspersonal positiv wahr. Marketagent hat in einer einjährigen Studie mehr als 58.000 Personen aus ganz Österreich befragt, welche Händler hierbei glänzen können. Die aktivste Begrüßung durch Mitarbeiter gibt es laut den Ergebnissen beim Bäcker Anker, gefolgt vom Modehändler s. Oliver und dem Kosmetik-Spezialisten Rituals. Ebendort werden auch die Mitarbeiter als am freundlichsten wahrgenommen. Dahinter gereiht sind der Mode-Shop Orsay, Buchhändler Thalia und der Schmuckhändler Bijou Brigitte. Knapp in die Top-5 schafft es auch Kastner & Öhler. Rituals belegt des Weiteren den ersten Platz bei der Hilfsbereitschaft und der Kompetenz, auch wurde die beste Gesamtbewertung am meisten hier vergeben.

Generell werden der DFH und die Parfümerien als jene Händler mit dem freundlichsten Personal wahrgenommen. Auf Platz 2 befindet sich der Sporthandel, dahinter der Schuhhandel und die Bäckereien. Der LEH schafft es lediglich auf den 9. Platz, aber noch vor dem Elektrohandel und dem Bau- und Heimwerkhandel. Einen Ausreißer gibt es allerdings bei der Gesamtbewertung: Nah & Frisch schafft es auf den vierten Platz der Händler, die am meisten mit "1" ausgezeichnet wurden.