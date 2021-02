Dieser Frage ging das neue Marketagent-Tool "Shopping Experience Index" nach.

So richtig ausgelassen Shoppen kann man hierzulande seit fast einem Jahr nicht wirklich. Denn die MNS-Masken und der Versuch Abstandsregeln einzuhalten, drücken bei vielen Konsumenten auf die Stimmung. Die aktuelle Situation bringt auch zahlreiche Herausforderungen für den stationären Handel, der sich zudem vor der wachsenden Konkurrenz aus dem E-Commerce behaupten muss. Welchen stationären Händlern es hierzulande trotz allem gelingt, ihren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten, zeigen die Ergebnisse des Mobile-Research-Tools "Shopping Experience Index" des Marktforschungsinstituts Marketagent. Im Rahmen der Untersuchung wurden bis Ende 2020 über 45.000 Bewertungen über die Gestaltung, Innovation und Sauberkeit der jeweiligen Filialen abgegeben. Der Umfrage zufolge konnten vor allem Bäckereien und Drogerien in Sachen Einkaufserlebnis überzeugen - punkten konnte aber auch ein bekanntes schwedisches Möbelhaus. Insgesamt blieben den Verbrauchern die Besuche folgender Händler äußerst positiv in Erinnerung: dm drogerie markt, Thalia, Backwerk, Denn’s Biomarkt und Ikea.

Marketagent

Der erste Eindruck zählt

Ein positiver ersten Eindruck gelingt dm am besten, gefolgt von Thalia und Backwerk. Der Drogerieriese reüssiert auch in Sachen Sauberkeit und dem Einkaufserlebnis insgesamt.

Marketagent fragte auch die Zufriedenheit mit der Gestaltung der Filialen ab. Wie sich zeigt, gibt es dabei bei vielen Handelsfirmen noch Luft nach oben, da lediglich 3 von 10 Personen die Optik der Filialen im Durchschnitt als sehr positiv erachten. In dieser Kategorie ist Ikea federführend.

Die Inszenierung der Waren bewertete rund ein Drittel der Studienteilnehmer als sehr gelungen - hier können vor allem die Bäckereien punkten. So setzten laut Ansicht der Befragten vor allem Ströck (55%), Resch & Frisch (54%) und Der Mann (49%) ihr Brot und Gebäck besonders gut in Szene.