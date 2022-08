janeb13 - pixabay

Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat sich im Rahmen einer online-gestützten, repräsentativen Umfrage im Frühjahr 2022 das digitale Konsum- und Nutzungsverhalten der Europäer angesehen, darunter auch jenes von 1.500 Österreichern zwischen 18 und 85 Jahren.

Die Österreicher sind einer neuen Studie im Auftrag von McKinsey zufolge digital-affiner als je zuvor. Vor allem zwei Branchen verzeichnen dabei Zuwächse, wenngleich auf unterschiedlichem Niveau: Der Lebensmittelhandel und der Bankensektor.

Beim Onlineeinkauf von Lebensmitteln nutzt bereits ein Viertel der Befragten mehrheitlich die Möglichkeiten der digitalen Interaktion. Gleichzeitig ist der Lebensmittelhandel wenig überraschend auch jener Ort mit den meisten physischen Nutzern (74 %). Der Onlinehandel mit Bekleidung und sonstiger Einzelhandel kommen vergleichsweise auf 53 Prozent vollständig digitale Nutzer (etwa via Website oder mobile App). Rund 31 Prozent der Befragten gaben außerdem an, ihr digitales Nutzerverhalten im Lebensmitteleinzelhandel innerhalb der letzten sechs Monate stark intensiviert zu haben, was im Branchenvergleich den größten Zuwachs darstellt. Im absoluten Vergleich gewinnt aber der Bankensektor: Knapp 95 Prozent jener, die Dienstleistungen von Banken in Anspruch nehmen, nutzen bereits Online-Banking. Das sind rund 30 Prozentpunkte mehr als noch 2021. Österreich verzeichnet Zuwachs an digitalen Nutzern Im Rahmen der repräsentativen Umfrage wurde auch untersucht, wie sich das digitale Nutzungsverhalten der Verbraucher in den vergangenen sechs Monaten verändert hat und welche Prognosen sich daraus für die nahe Zukunft ableiten lassen. Besonders auffallend ist, dass im Durchschnitt 60 Prozent der Interaktionen mit den erfragten Branchen komplett digital abgewickelt werden, im Vorjahr waren es noch 43 Prozent. Hinsichtlich der Anzahl an digitalen Nutzern verzeichnet Österreich mit plus sieben Prozentpunkten im EU-Vergleich den größten Zuwachs.

Ein Trend, den die Verfasser daraus ableiten, ist kein neuer: "Alles wird digitaler und immer mehr Menschen in Österreich nutzen Smartphones oder Computer im Alltag", lautet das Resümee. Im Detail gehen aber einige klare digitale Gewinner hervor, das sind u.a. das Gesundheitswesen (20 Prozentpunkte Zuwachs an digitalen Nutzern) und der Bankenbereich (29 Prozentpunkte Zuwachs an digitalen Nutzern). "Digitalisierung ist kein Selbstzweck oder Kosmetik. Stark digitalisierte Branchen sind oft die widerstandsfähigsten. Zudem planen die wenigsten Kundinnen und Kunden, ihre digitale Nutzung einzuschränken. Das hilft sie langfristig zu binden", sagt Florian Bauer, Partner aus dem Wiener Büro von McKinsey. LEH hat online noch Wachstumspotenzial Die Studie liefert zudem Erkenntnisse darüber, wie einzelne Branchen die digitale Nutzung weiter steigern können. "Die wenigsten digitalen Interaktionen schaffen Umsätze. Hier liegt für Unternehmen noch großes Potenzial", glaubt Bauer. Im Lebensmitteleinzelhandel glaubt Bauer an so manche klar ersichtlichen Umsatzpotenziale. So würden etwa niedrigere Lieferkosten sowie eine kürzere Lieferzeit mehr Konsumenten zum Online-Einkauf von Lebensmittel bewegen. 81 Prozent der Befragten präferieren die Lieferung nach Hause, die restlichen 19 Prozent präferieren die Abholung in der Filiale oder einem Schließfach.