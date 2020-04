ÖGVS: Die beliebtesten Eigenmarken

Die ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien ließ rund 134 in Österreich erhältliche Eigenmarken in über 40 Produktgruppen von einem Konsumenten-Panel bewerten.

Rund 134 in Österreich erhältliche Eigenmarken aus über 40 Produktgruppen wurde von einem Konsumenten-Panel hinsichtlich Qualität, Preis-Leistungsverhältnis und Kundenvertrauen bewertet. Die ÖGVS kürte anschließend im Rahmen des Awards „Austria’s Beste 2020“ die besten Eigenmarken je Warensegment. Bei den Bewertungen wurden Eigenmarken in allen großen Warengruppen auf den Prüfstand gestellt und die Sieger ermittelt. Abgefragt wurden dabei Aspekte wie Qualität und Preis/Leistung sowie das Maß an Vertrauen, das Konsumenten der jeweiligen Marke entgegenbringen. Die Ergebnisse basieren auf insgesamt 50.595 Urteilen mit 154.127 Datenpunkten zu 134 Eigenmarken.

Die Handelsmarken von Hofer sicherten sich in 24 Produktgruppen den Siegertitel „Beste Eigenmarke". Zurück zum Ursprung ist als beste Bio-Eigenmarke im Gesamtvoting hervorgegangen. Zudem sicherte sie sich die Pole-Position unter anderem in der Kategorie Softdrinks, Brot & Gebäck, Fleisch & Wurst sowie Waschmittel/Weichspüler. Die Spar-Eigenmarke Spar Natur*pur punktete indes unter anderem im Bereich Veggie-Produkte, MoPro, Essige & Öle, Honig und Konfitüre, Küchenrolle/WC-Papier sowie Seife & Duschbäder wo sie jeweils auf Platz 1 rangiert. Ja! Natürlich, die Bio-Eigenmarke von Rewe International, gewinnt das Vertrauen der Konsumenten im Bio-Bereich. Das Bipa Private Label bi good ist unter anderem in den Kategorien Haut & Lippen sowie Reinigen & Pflege führend. In dem Segment Backshops gewinnen jene von Merkur. Diskonter Lidl kann in der Kategorie Hunderfutter mit seiner Marke Orlando sowie in der Kategorie Mund- und Zahnhygiene mit dentalux überzeugen.

Hier geht's zu den detaillierten Ergebnissen der Umfrage.