Mehr als ein Drittel der Konsumenten wechselt sofort den Onlineshop, wenn Zweifel an dessen Legitimität auftreten.

An sich, so zeigt eine Untersuchung des österreichischen E-Commerce-Gütezeichens, haben die Konsumenten Vertrauen beim Einkauf im Internet. Insgesamt 92,2 Prozent geben an, sich "sehr sicher" oder "eher sicher" zu fühlen. Befürchtungen gibt es am ehesten in Bezug auf Betrüger und unseriöse Anbieter (10,3 %) sowie hinsichtlich Datendiebstahl bzw. Phishing- oder Hacker-Angriffen (10,3 %). 7,7 Prozent sind skeptisch, wenn man zu viele Daten angeben muss oder möchten insbesondere ihre Kreditkartendaten nicht überall hinterlegen müssen.