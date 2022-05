Der Billa Österreich Report zeigt: Die heimische Herkunft von Fleisch für drei Viertel und Tierwohl für zwei Drittel der Befragten wichtig.

Insgesamt 3.000 Österreicher zwischen 18 und 65 Jahren wurden bei der Untersuchung zu ihren Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten befragt. Dabei sind 55 Prozent der Meinung, dass Fleischgerichte ein wichtiger Teil der österreichischen Esskultur sind und für 42 Prozent gehört ein gutes Stück Fleisch zu einem richtigen Essen dazu. Rund zwei Drittel (63 %) der Menschen hierzulande bezeichnen sich selbst als Fleischesser, ein Viertel (25 %) als Flexitarier – sie schränken also ihren Fleischkonsum bewusst ein und essen selten oder nur bestimmte Qualitäten von Fleisch. Im Durschnitt kommt in Österreichs Haushalten an drei von sieben Tagen ein gekochtes Fleischgericht auf den Tisch.