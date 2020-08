Eine neue Form des Samplings mit der Streuverluste minimiert werden sollen, verspricht die neue SamplingBox.

Das Service richtet sich an Markenartikler und Start-ups, die ohne viel Aufwand Feedback auf ihre Produkte haben möchten sowie an Verbraucher, die gerne neue Produkte ausprobieren und auch bereits sind, ihre Meinung darüber abzugeben. Denn die Konsumenten erhalten im Gegenzug für ihre Bewertungen gratis Markenprodukte nach Hause geliefert. Mittlerweile sollen bereits mehr als 2.000 Gratisboxen verschickt worden sein. Die Idee hinter der SamplingBox erklärt der Gründer der Wiener Agentur 0916 Gernot Glasl: "Wir verstehen die Box als Marketing- und Vertriebstool. Die Kunden bekommen kostenlose Goodies zugeschickt und die Anbieter wissen durch deren Feedback, welche Produkte tatsächlich den Nerv der Konsumenten treffen. Die Chance, in den großen Märkten und Ketten gelistet zu werden, wird so maximiert."

Die Test-Community setzt sich aus Einzelpersonen und Haushalten zusammen und kommt laut Glasl auf eine Feedbackquote von 94 Prozent. Glasl: "Diese aktive Community wächst stetig und erzielt über unsere hauseigenen Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook und unseren Newsletter zusätzliche Reichweiten." Über einen Onlineshop können die Tester bei Interesse die Produkte auch direkt nachbestellen. "Der Shop ist nicht nur ein weiterer Vertriebsweg, sondern auch eine zusätzliche Möglichkeit für Firmen, sich und ihre neuesten Produkte im Netz zu präsentieren. Durch Rabattaktionen mit bis zu minus 20 Prozent oder Gratisversand bieten wir den Konsumenten teilweise bessere Konditionen als der Handel", sagt Natascha Mark, Kundenberaterin und Projektentwicklerin bei 0916.

Nähere Informationen gibt es unter www.samplingbox.at.