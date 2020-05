Um die nach wie vor hohe Nachfrage weiterhin bedienen zu können, hat der heimische Riegelhersteller Neoh nun einen eigenen Onlineshop gestartet. Außerdem freut sich das Team rund um Geschäftsführer Manuel Zeller über den Bestseller-Status bei Amazon.

Seit November 2017 mischt der "Rebell im Naschregal", wie die Gründer ihren Crossbar liebevoll nennen, die Süßwarenbranche auf. Diesen gibt es mittlerweile bereits in den drei Sorten Schokolade, Raspberry und Kokos flächendeckend im heimischen LEH bei Spar zu kaufen. In Deutschland erfolgte zu Jahresbeginn die Listung bei Rewe und Müller. Das Besondere an der Innovation: Die Riegel bieten aufgrund ihrer einzigartigen Rezeptur vollen Geschmack bei nur einem Gramm Zucker und werden in der niederösterreichischen Gutschermühle produziert.

Onlineshop als weiterer Vertriebskanal

Um der nach wie vor hohen Nachfrage gerecht zu werden - es wurden bereits über 10 Millionen Riegel verkauft - startet das erfolgreiche Start-up nun seinen eigenen Onlineshop . Bestellt werden kann nun aus ganz Europa und den USA. Erhältlich sind neben 12er-Packs auch Pakete mit jeweils drei Riegeln jeder Geschmacksrichtung, also insgesamt neun Stück. „Mit diesem neuen Angebot wollen wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, alle drei Sorten zu probieren“, erläutert Manuel Zeller und meint weiter: „Gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der viele Menschen die eigenen vier Wände nur selten verlassen, wollen wir die Möglichkeit bieten, bequem und einfach von zu Hause aus einen gesunden Snack zu bestellen – und zwar direkt aus Österreich, wo wir die Riegel produzieren.“