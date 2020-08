Barcotec/SanLucar: Digitales Obst

Unsere Vision ist es, alle Menschen mit dem natürlichsten, frischesten und geschmackvollsten Obst und Gemüse zu versorgen. Und zwar so, dass wir stolz darauf sein können. An dieser Anforderung ändert auch der Umstand nichts, dass das Obst vorverarbeitet angeboten wird. Aber naturgemäß ergibt sich dadurch eine kürzere Lebensdauer. Wir wollten also Echtzeit-Information über den Zustand unserer Ware im Lebensmittelhandel haben, damit wir Lebensmittelmüll vermeiden und genauso viel Ware im Regal stehen haben, wie Kunden zu diesem Zeitpunkt kaufen wollen."



"Jeder Kühlschrank agiert wie ein autonomer Verkaufsstand. So kann der Kühlschrank neben dem Freibad im Sommer bei Ankündigung einer Hitzewelle zum Beispiel mit mehr Melonen bestückt werden, während bei Schlechtwetterprognosen die Produktion reduziert wird", erklärt Thaller.



In Kooperation mit dem österreichischen Unternehmen Barcotec wurden Kühlschränke entwickelt, die sekundengenau den Bestückungsgrad und die Haltbarkeitsdaten der enthaltenen Ware erfassen. Für Händler fällt dadurch weniger Lebensmittelmüll an und die Bestellungen können automatisch optimiert werden. Zusätzlich lässt sich ermitteln, wie beliebt welche Produkte an welchem Standort sind.Nach einer Versuchsphase wurden die ersten Kühlschränke dieser Art im Spätherbst 2019 ausgeliefert, mittlerweile stehen 100 davon in Supermärkten.