Danone eröffnet einen Onlineshop für Handelspartner, der sich auf Produkte mit kurzem MHD fokussiert. Auf diese Weise soll die Lebensmittelverschwendung reduziert werden.

Mitte Juli startet der neue Webshop von Danone, der sich an Handelspartner richtet und ihnen Produkte mit einem kürzeren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) zu vergünstigten Konditionen anbietet. Der französische Konzern hat sich dazu verpflichtet, die Lebensmittelverluste bis 2025 um 50 Prozent gegenüber 2016 zu reduzieren und hofft, diesem Ziel mit dem Onlineshop näher zu kommen. Nach einer zweijährigen Aufbau- und Testphase wird der erste Clearance Sale Shop für Danone im österreichischen Markt demnächst in Betrieb genommen. In Deutschland gibt es ein Schwesterportal.

Zugang zum neuen Verkaufskanal erhalten alle Groß- und Einzelhändler. Nach einer Registrierung erhalten sie automatisch Nachrichten mit dem aktuell jeweils verfügbaren Angebot. Das Besondere: Der Lagerbestand wird in Echtzeit aktualisiert. Des Weiteren besteht über eine Schnittstelle eine SAP Anbindung, sodass der Händler keine manuelle Auftragserstellung mehr in SAP vornehmen muss.

Danone hat ereits 2018 damit begonnen, Produkte mit kurzem MHD über Clearance-Verkäufe an Großkunden wie Kasernen, Gefängnisse, Krankenhäuser, oder reguläre Kantinen zu Sonderkonditionen zu vermitteln. Im Vorjahr konnten dadurch in Österreich und Slowenien 172 Tonnen Nahrung vor dem Verlust bewahrt werden. Produkte, die über den Clearance Verkauf keine Nutzung finden, spendet Danone eigenen Angaben zufolge an die Tafeln in Österreich und an andere Sozialpartner. So gingen 2019 89 Tonnen noch genießbarer Lebensmittel an die Tafeln.

„Wir freuen uns sehr über den Start unseres neuen Onlineshops mit dem dahinterstehenden Ziel, einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung der Lebensmittelverluste an dieser Stelle der Wertschöpfungskette zu leisten“, sagt Nadir Hamidou, Operations Direktor und Mitglied der Geschäftsführung von Danone DACH.