Innox Network diskutierte über die nahe Handelszukunft.

Vergangenen Donnerstag trafen sich Unternehmens-Innovatoren des Innox Network zum ersten Mal in diesem Jahr bei der Digitale Mediensysteme GmbH (DMS) in Ottakring, um sich über Herausforderungen und Neuerungen im Handel auszutauschen. Digitale Medienanwendungen im stationären Handel standen dabei im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen."In wenigen Jahren wird die Handelslandschaft in Europa eine völlig andere sein. Wenn man cross-/omni-channel commerce umsetzen möchte, muss man sein Mindset verändern. Aus Daten folgt Wissen, aus Wissen und Maßnahmen folgt Umsatz und Gewinn. Der Schlüssel liegt in der Vernetzung von weit entwickelten Kundenbindungsprogrammen mit innovativem Marketing und einer Integration digitaler Technologien in den Point of Sale", erklärte dabei Retail Place-Gründer Thomas Hinterleithner in seinem Vortrag. DMS-CEO Michael Buchacher betonte, dass man das Kundenverhalten, natürlich im Rahmen der Datenschutzbestimmungen, noch besser beobachten, erfassen und analysieren müsse und stellte modernste Sensorentechnologien vor: "Instore Analytics ist einer der wichtigsten Trends im stationären Handel, der nun auch in Österreich in die Fläche kommt. Die Kunden werden dabei vom Schaufenster bis zur Kasse und wieder zurück zum Ausgang erfasst und aus ihrem Verhalten Daten generiert. Aus den generierten Daten lassen sich sowohl das Shopping-Erlebnis durch individuelle Ansprache verbessern, als auch das Personal produktiver einsetzen."