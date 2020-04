Mit Drinks-At-Home.at schafft Moët Hennessy eine Online-Plattform für österreichische Bars und ihre Delivery Angebote.

Ausgefallene Cocktail-Kreationen sowie echte Drink-Klassiker werden kontaktlos geliefert und können bargeldlos bezahlt werden. Zudem wird dabei die heimische Gastronomie unterstützt, die gemeinsam mit dem Tourismus am stärksten von der Corona-Krise betroffen ist. Mit drinks-at-home.at hat Moet Hennessy einen gemeinsamen Onlineshop für viele lokale Bars ins Leben gerufen, über den die Kunden ihre Lieblingsdrinks bequem von zu Hause aus bestellen können.

„Die größte Challenge war es, die einzelnen Zutaten so zu verpacken, das sie ihre Aromen nicht verlieren und auch zu Hause leicht zu mixen sind", sagt Kan Zuo, Inhaber der The Sign Cocktail Lounge. „Weltweit steht das Konzept des Cocktail-Delivery-Services bereits seit längerem hoch im Kurs. Mittels Vakuumisierung werden die Aromen der einzelnen Zutaten optimal erhalten, sodass alle Cocktails auch zu Hause genau so wie in der Lieblingsbar schmecken. Auch unsere Cocktail-Zutaten werden vakuumisiert geliefert, wodurch selbstverständlich höchste Hygienestandards eingehalten sowie ein tolles Geschmackserlebnis garantiert werden können. Zu jedem Drink gibt es noch Knabbergebäck, Eis und ein Teelicht – für einen romantischen Abend zu Hause", erklärt Zuo.







Mehr Infos über die teilnehmenden Bars und das Cocktail-Angebot gibt's unter drinks-at-home.at