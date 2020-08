Ottakringer Brauerei: Das Glas denkt mit

Ottakringer testet im Restaurant "Ludwig & Adele" ein Bierglas, das den Gästen mehr bietet als nur den Inhalt.

Im "Rastal Smartglass" ist ein NFC-Chip eingebaut, der mit den Smartphones der Lokalbesucher kommunizieren kann. Wer das Handy an das Ottakringer-Label hält, erhält nicht nur Informationen zur Bierauswahl der Brauerei und kann sich somit überlegen, was in das clevere Glas als Nächstes hinein soll, man nimmt auch automatisch an einem Gewinnspiel teil. Besonders an dem Druckverfahren des Labels ist, dass das Logo robust genug ist, um den Chip vor den Reinigungsverfahren der Gastronomie zu schützen. Somit lässt sich das Glas in allen Betrieben nutzen und muss nicht etwa schonend gewaschen werden.Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: "Großartige Biere, viel Kreativität und eine ordentliche Portion Lebensfreude sind die wichtigsten Zutaten unserer Brauerei. Daher sind wir natürlich auch immer offen für Neues. Auch möchten wir immer einen Mehrwert bieten; das heißt in diesem Fall, dass wir das Glas zu mehr machen, als nur zu einem Trinkgefäß. Über das Rastal Smartglass können wir mit dem Gast nun schon direkt beim Konsum kommunizieren. Und wenn ein Gast, in dem er aus einem Rastal Smartglass trinkt, auch gleich Neues aus unserer Brauerei und über unsere Biere erfahren beziehungsweise ein weiteres frisch gezapftes Ottakringer Bier gewinnen kann, dann ist diese Form der Kommunikation in Echtzeit nun ein wirkliches Asset. Es freut uns, mit 'Ludwig und Adele' den idealen Gastropartner für dieses Projekt gefunden zu haben."

Lukas Bereuter und Mathias Kappaurer leiten das Ludwig & Adele. Sie sagen zum smarten Glas: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, aktiv und auch kreativ zu bleiben – das heißt auch Innovationen voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, hier in Österreich der erste Gastronomiebetrieb zu sein, der über dieses Glassystem verfügt. Nur als Team besteht man schwierige Zeiten – mit der Ottakringer Brauerei und Rastal sind wir hier bestens aufgestellt und freuen uns auf erfolgreiche Zeiten."