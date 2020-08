Um das Konzept der Augmented Reality den Konsumenten näherzubringen, startet Kärntnermilch ein Gewinnspiel.

Die Barista-Milch von Kärntnermilch ist seit kurzem in Österreich erhältlich, nun startet die Molkerei zusammen mit Tetra Pak und dem Start-up getbaff ein digital-interaktives Verpackungsdesign. Kunden können mit der App von getbaff den Karton scannen und erhalten dadurch Informationen zur Milch und wie diese verwendet werden kann. Anschließend ist es ihnen möglich, bei einem Gewinnspiel von Kärntnermilch mitzumachen."Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit so starken Partnern unsere erste AR-Kampagne im deutschsprachigen Raum in die Märkte bringen können", so Zeljko Horvat, Marketing Director für die DACH-Region bei Tetra Pak. "Sie ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer 'digitalen Verpackung', bei der neben dem Schutz und der Funktionalität des Produkts auch das Thema Konnektivität der Konsumenten eine immer größere Rolle spielt."Die Pilotkampagne läuft bereits und wird bis November 2020 dauern.