Aer GmbH: Kompromisslos umweltfreundlich?

Andrea Hirsch

Co-Founders & CEOs: Tobias Lehner und Michael Bartenstein

Das sind nach eigenen Angaben die Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel von aer. Das Wiener Start-up füllt sie in kompostierbare und wiederbefüllbare Verpackungen und will den HPC-Bereich damit nachhaltig aufmischen. Im Interview erklären die Co-Gründer und CEOs Michael Bartenstein und Tobias Lehner, was ihre Produkte umweltfreundlicherer macht als jene der Big Player.

CASH: Herr Bartenstein, wie hat sich das Produktportfolio seit der Gründung von aer im Jahr 2019 verändert und wie viele SKUs haben Sie heute?