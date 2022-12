Biosphere Corp.

Die ukrainische Biosphere Corporation, die mit der Herstellung und im Vertrieb von Haushalts- und Hygieneprodukten in 25 Ländern vertreten ist, hat offiziell mit September diesen Jahres einige Vermögenswerte, wie das Werk in Rumänien oder Handelsniederlassungen in etwa Ungarn oder Griechenland erworben. Die Marke Alufix wird unverändert, wie bisher weitergeführt, sagt General Manager Household & Recycling Yuriy Golianych im Interview.

CASH: Was heißt die Acquirierung durch die Biosphere Corporation für den Alufix Standort in Wiener Neudorf eigentlich?

Yuriy Golianych: Der Stan