Mit einem Mietmodell für Arbeitskleidung sowie für die Ausstattung von Wasch- und Reinräumen erschließen sich für CWS neue Möglichkeiten in der Circular Economy. Regional Manager Workwear Michael Barbian und Maren Otte, Group Director of Corporate Responsibility, zeigen im CASH-Gespräch, wie Kreisläufe geschlossen werden können.

CASH: Nachhaltigkeit ist oft mit Lebensmittelverpackungen verbunden. Wie lässt sich das bei der Arbeitskleidung umsetzen?

Maren Otte: Das "Sharing Economy"-Modell von CWS sieht so aus, dass die Kleidung unseren Kunden vermietet wird. Und das nicht erst seit gestern, diesen Service bieten wir seit 1899 an. Durch langfristige Verträge – mindestens drei Jahre, aber in der Praxis im Durchschnitt eher zwölf – ergeben sich viele Möglichkeiten, nachhaltig zu sein. Zunächst sind wir bereits beim Design der Kleidung involviert, können diese also so gestalten, dass die nicht nur widerstandsfähig, sondern auch einfach reparierbar ist. Außerdem können wir bereits am Anfang der Kleidung an deren Ende denken, dadurch wird das Recycling auch einfacher.

Michael Barbian: Die Verpackung ist natürlich auch ein Thema. Wenn möglich verzichten wir auf Einzelverpackungen, da die Kunden diese oft nicht brauchen. Das geht nahezu in fast allen Bereichen. Nachhaltigkeit ist besonders in Österreich ein wichtiger Punkt für unsere Kunden, daher sind verantwortungsbewusste und authentische Anbieter gewünscht. Die Qualität der Kleidung und der dazugehörige Service sind mittlerweile Basisdienstleistungen, die Nachhaltigkeit ist dann ein echter Mehrwert.