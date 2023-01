Caro Strasnik

Marketingleiter Patrick Eppacher (l.) und Geschäftsführer Patrick Paternina sind mit Eggers & Franke Österreich "angetreten, um etwas voranzubringen".

Als Distributor für Premium-Wein, -Schaumwein und -Spirituosen ist Eggers & Franke seit 2019 auch in Österreich tätig. Die Ziele sind ambitioniert, schließlich möchte man schon bald der erfolgreichste Player am Markt sein. Was sie vorhaben, verraten Geschäftsführer Patrick Paternina und Marketingleiter Patrick Eppacher im CASH-Interview.

Eggers & Franke ist vor gut drei Jahren als Distributor von Wein, Schaumwein und Spirituosen im Premium-Bereich in den österreichischen Markt eingestiegen. 2020 wollte die Tochtergesellschaft