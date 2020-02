Erdal ist eines von wenigen Unternehmen, das seit der Gründung Nachhaltigkeit fest in seiner DNA verankert hat. Österreich-Geschäftsführer Mag. Franz Studener schildert, wie sich der Öko-Pionier wirtschaftlich entwickelt, was wirklich umweltfreundlich ist und mit welcher Verpackungslösung nun ein Quantensprung gelungen ist.

CASH: Herr Studener, es wird viel darüber diskutiert, welche Verpackungsmaterialien umweltfreundlich und nachhaltig sind. Wie ist Ihre Meinung dazu: Lieber Plastik, Papier oder Glas?

Franz Studener: Plastik ist grundsätzlich ein sehr gutes Material, weil es wiederholt verwendet werden kann. Die Herausforderung liegt darin, den Materialeinsatz zu reduzieren und in weiterer Folge natürlich auch zu recyceln. Wir sind überzeugt davon, dass Nachfüllbeutel aus Kunststoff-Monomaterial die derzeit umweltfreundlichste Verpackungslösung sind, da sie in erster Linie im Schnitt bereits bis zu 70 Prozent an Plastik einsparen. Ein wichtiger Punkt im Bereich der Reinigungsmittel sind die Trigger auf den Sprühflaschen. Das sind technisch hochkomplexe Artikel, die vielfach nach der Verwendung einfach weggeworfen werden. Sie also wiederzuverwenden und nachzufüllen, spart enorm viel Plastik ein.

Sind Abfüllstationen, wie sie einige Händler derzeit testen, wirklich umweltfreundlich?

Wir haben damit schon vor 15 Jahren Erfahrungen gesammelt. Die Hauptproblematik ist die Hygiene, da die Gefahr einer Verkeimung groß ist. Um diese zu umgehen, müssten die Reinigungs- und Waschmittel sehr hoch konserviert werden. Da aber Konservierungsmittel problematisch für die Umwelt sind und ökologische Produkte sehr schonend konserviert sind, ist es uns nicht gelungen, hier eine gute Lösung zu finden. Der zweite Knackpunkt betrifft die Verpackungen, aus denen diese Mittel in die Abfüllstationen gelangen – das sind wieder Kunststoffgebinde mit einer Kapazität von maximal zehn Kilogramm, damit sie auch die Mitarbeiter in den Filialen tragen können. Wenn all das und die Herstellung und Wartung der Anlagen in die Ökobilanz miteingerechnet werden, fällt diese schlechter aus als Reinigungsmittel aus 100 Prozent Rezyclatflaschen.