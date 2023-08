Ernährungstrends kommen und gehen, der Wunsch nach mehr Transparenz bleibt. Warum immer mehr Menschen wissen wollen, wie ihr Essen produziert wird, erklärt Maria Fanninger, Gründerin des Vereins Land schafft Leben, im CASH-Interview.

CASH: Frau Fanninger, welche Ernährungstrends werden Ihrer Ansicht nach in Österreich in naher Zukunft die größte Rolle spielen? Maria Fanninger: Trends gibt es immer wieder, aber eine große Bewegung, die im Lebensmittelbereich im Gange ist und die sich mit Sicherheit noch länger fortsetzen wird, ist der Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach mehr Transparenz. Das zeichnet sich vor allem bei den nächsten Generationen ab. Die Jungen wollen ganz einfach wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden, damit sie sich entscheiden können, ob sie diese Art und Weise der Produktion überhaupt durch ihren Kauf unterstützen möchten – ganz unabhängig davon, wie sie sich ernähren. Der nächsten Generation von Konsumentinnen und Konsumenten geht es zum Beispiel viel mehr um Tierwohl und Sozialstandards bei der Produktion, aber natürlich auch um ökologische Aspekte. Langsam aber sicher findet hier ein Umdenken statt, weg von der billigen Masse hin zu mehr Wertebewusstsein beim Lebensmitteleinkauf.

Aufklärung braucht es aber wahrscheinlich nicht nur am Point of Sale selbst, sondern auch ganz allgemein in der Gesellschaft – sonst wissen die Menschen ja gar nicht, wie sie Informationen über Herkunft und Haltung einordnen können. Wie kann das gelingen?

Das ist vollkommen richtig. Hier sehe ich unsere Kindergärten und Schulen als die größten Multiplikatoren. Zu lernen, wie Lebensmittel überhaupt hergestellt werden und was das für Mensch, Tier und Umwelt bedeutet, sollte meiner Meinung nach genauso selbstverständlich gelehrt werden wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch Ernährungsbildung spielt hier eine große Rolle. Jede und jeder von uns isst und trinkt eineinhalb Tonnen pro Jahr – man kann sich also vorstellen, wie groß der Einfluss unserer Ernährung auf unseren Körper ist. Aus all diesen Gründen ist der Trend zu mehr Transparenz auch unbedingt notwendig. Denn erst Transparenz ermöglicht uns einen wirklich bewussten Griff ins Regal.