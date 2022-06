Frozen Power: Eisriegel mit Waffelschein

Frozen Power hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eis zu konzipieren, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch gesundheitliche Aspekte berücksichtigt. Geschäftsführer Constantin Haas spricht über den Schritt vom Handwerk zur industriellen Verarbeitung der Proteinriegel, gute Partnerschaften und aufkommenden Mitbewerb.

Die Hingabe für Lebensmittel wurde Constantin Haas sozusagen in die Wiege gelegt. Als nach dem zweiten Weltkrieg die Bau- und Maschinenschlosserei seiner Familie von Wien zum Teil ins tschechoslowakische Böhmen verlegt wurde, entdeckte sein Großvater durch die Reparatur eines Waffeleisens für einen österreichischen Traditionsbetrieb seine Liebe zu Waffeln. Anlass genug, dass sich die Familie im Keksanlagenbereich weiterentwickelt hat, bis es in vierter Generation wieder Zeit für etwas Neues war.



Die Idee für den Proteinriegel stammt ursprünglich von meinem ehemaligen Geschäftspartner Kenan Engerini, der aus dem Profi-Olympiasport kommt, aber auch eine Ausbildung für Lebensmitteltechnologie gemacht hat. Zusammen mit einem Konditormeister hat er versucht, eine Proteineiscreme herzustellen und bereits 2017 erste Proben an Spar versendet. Es war relativ schnell klar, dass es einen Markt für Leute gibt, die sich gesünder ernähren, aber dennoch belohnen wollen. So wurden die ersten vier Becher, keine Riegel, unter dem Spar Start-up-Programm Young & Urban auf den Markt gebracht. Gleichzeitig haben aber auch andere Low-Calorie Produkte im Becher Eingang in den Markt gefunden. Das Schöne an einem Start-up ist, dass man auf solche Entwicklungen schnell reagieren kann, und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Produkt weiterzuentwickeln. Das war ungefähr der Zeitpunkt, als ich dann in das Unternehmen eingestiegen bin und mein Know-how aus dem Keks- und Waffelbereich einbringen konnte. So ist unser Proteineisriegel mit einem Keksboden und einem Crunch entstanden. Anfang 2020 haben wir uns dann ganz neu aufgestellt, einen neuen Investor an Land gezogen und in eine industrielle Linie investiert. Man muss bedenken, dass wir zuerst 5.000 Riegel pro Woche per Hand hergestellt haben, heute könnten wir 40.000 Riegel pro Tag produzieren und so ganz Europa mit unseren Eisriegeln beliefern – das ist zwar noch nicht ganz der Fall, aber "dream big"!